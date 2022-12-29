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السلاح الاقتصادي المفضل لدى واشنطن

فورين أفيرز: العقوبات الأمريكية لم تعد فعالة

2022-12-29 الساعة 9:46
فورين أفيرز: العقوبات الأمريكية لم تعد فعالة
المواطن - فريق التحرير

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اقترب عصر العقوبات الاقتصادية الأمريكية من نهايته، نظرًا لأن العديد من دول العالم وفي المقام الأول، روسيا والصين طورت تدابير فعالة لإفشال العقوبات.

تأثير العقوبات

وأشارت مجلة فورين أفيرز، إلى أن السلاح الاقتصادي المفضل لدى الولايات المتحدة لم يعد فعالًا.

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وأوضح المقال، الذي نشر لرأي الباحثة في مركز التنبؤ العالمي أجاثا ديمار، أن الانفلات في استخدام الإجراءات العقابية من جانب واشنطن أوجد مقاومة لدى دول العالم.

قيود فاشلة

ونوه المقال إلى أن اتخاذ موسكو وبكين تدابير فعالة لإفشال القيود لا سيما تطوير آلية لمقايضة العملات الثنائية، ما يسمح بالاستغناء عن الدولار، وتطوير أنظمة دفع خاصة والاستخدام التدريجي للعملات الرقمية.

واعتبر أن ظهور خريطة اقتصادية ومالية مجزأة يشكل تهديدًا جادًا للدبلوماسية والأمن القومي الأمريكي.

التهرب من العقوبات

وأكدت المجلة أن ظهور قنوات مالية محصنة من العقوبات لا يعني تقويض سياسة العقوبات فحسب، بل يعني أيضًا ظهور بقع بيضاء أمام الولايات المتحدة عند محاولتها تتبع الأنشطة العالمية غير القانونية، خصوصًا أن تتبع المعاملات المالية المثيرة للشبهات أو التي تمر ببلدان معينة يعد أمرًا حيويًا في مكافحة الإرهاب.

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