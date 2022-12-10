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تعليق قوي من بيرس مورجان

فوز المغرب على البرتغال بمونديال 2022 لحظة مميزة لـ العرب

2022-12-10 الساعة 9:01
فوز المغرب على البرتغال بمونديال 2022 لحظة مميزة لـ العرب
المواطن - عاطف عبداللطيف

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أكد الإعلامي والمذيع الرياضي البريطاني الشهير بيرس مورجان، أن فوز المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، على نظيره البرتغالي في دور الثمانية من كأس العالم 2022، على استاد الثمامة بنتيجة 1-0، بهدف يوسف النصيري يمثل إنجازًا للعرب.

يوسف النصيري - المغرب والبرتغال

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لحظة تاريخية

وكتب بيرس مورجان، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء السبت: فوز المغرب على البرتغال لحظة رائعة وحملت حسرة للبرتغال.. يا لها من لحظة لإفريقيا والعالم العربي، لقد استحقوا الفوز لأنهم استعدوا جيدًا، لقد كانوا رائعين الليلة.

تأهل المغرب

حقق المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، نصرًا كرويًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الكرة العربية، بعدما صعد لأول مرة كأول منتخب عربي إلى دور الأربعة من مونديال كأس العالم قطر 2022.

ويُعد تأهل أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي هو الأول من نوعه للمنتخبات العربية في تاريخ بطولة كأس العالم.

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