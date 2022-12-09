فوز الوحدة وتعادل الشباب ضد الطائي بالدوري الرديف

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استأنفت منافسات الدوري السعودي الرديف، مساء اليوم الجمعة، بمواجهتين، حيث نجح الوحدة في تجاوز عقبة أبها، فيما تعادل الشباب ضد الطائي.
ولعب الوحدة ضد أبها على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، ونجح فرسان مكة في الفوز بهدف دون رد سجله وليد باخشوين عند الدقيقة 32، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالدوري الرديف.
وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي الرديف برصيد 3 نقاط، فيما تجمد رصيد أبها عند 7 نقاط، في صدارة الترتيب.
وبدأت مباراة الشباب ضد الطائي التي أُقيمت على ملعب معهد إعداد القادة في الرياض بشكل سريع، ونجح الإسباني سانتي مينا في التقدم لليوث عند الدقيقة 29، فيما سجل الجزائري أمير سعيود التعادل عند الدقيقة 42.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الشباب ضد الطائي، تمكن فهد المولد من تسجيل الهدف الثاني لليوث عند الدقيقة 45، قبل أن يحرز الكونغولي جي مبينزا التعادل عند الدقيقة 57.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى نقطتين، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الرديف، فيما وصل رصيد الطائي إلى 4 نقاط في المركز الثاني.