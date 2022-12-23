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موظفون يطالبون بزيادة أجورهم

فوضى في 6 مطارات ببريطانيا بسبب الإضرابات

2022-12-23 الساعة 8:34
فوضى في 6 مطارات ببريطانيا بسبب الإضرابات
المواطن - فريق التحرير

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شن موظفو قوات أمن الحدود في بريطانيا إضراباً، اليوم الجمعة، للمطالبة بزيادة أجورهم، في خطوة تعرقل إجراءات السفر في المطارات البريطانية خلال فترة الأعياد.

إضراب كبير

ويشمل الإضراب موظفي مراقبة الجوازات في عدد من أهم مطارات بريطانيا، مثل هيثرو وغاتويك بالعاصمة لندن، وهو ما سيؤثر في إجراءات سفر عشرات آلاف الأشخاص من بريطانيا وإليها.

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ويعد إضراب موظفي أمن الحدود هو الأخير في سلسلة إضرابات واسعة تشهدها بريطانيا في قطاعات عدة؛ للمطالبة بزيادة الأجور في ظل غلاء غير مسبوق في الأسعار نتيجة التضخم الذي تعاني منه البلاد.

فوضى كبيرة

ويشمل إضراب المطارات اليوم، هيثرو وغاتويك ومانشستر وبرمنجهام وكارديف وغلاسكو ونيوهيفن، فيما يترافق مع إضراب آخر بدأه اليوم أيضاً عمال نقل البريد، وإضراب آخر لموظفي القطارات يبدأ عشية عيد الميلاد مساء أمس، علماً بأن قطاع التمريض شهد بدوره هذا الأسبوع إضراباً غير مسبوق.

ويستمر إضراب موظفي الجوازات من اليوم وحتى 26 ديسمبر الحالي ليتوقف يومين قبل أن يُستأنف من 28 إلى 31 ديسمبر.

أعياد الميلاد

وتعتبر هذه الفترة واحدة من أكثر فترات الازدحام في المطارات خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.

ويتوقع مطار هيثرو وحده 579 رحلة طيران اليوم (الجمعة)، بما في ذلك وصول 10 آلاف مسافر قبل الساعة السابعة صباحاً، بحسب محطة بي بي سي البريطانية.

ربع مليون مسافر

ومن المقرر أن تشهد المطارات الستة التي يشملها الإضراب وصول 1290 رحلة طيران اليوم، وهو ما يعني احتمال وصول ربع مليون مسافر إلى بريطانيا في يوم واحد، بحسب إحصاءات شركة سيريوم المختصة بحركات الطيران.

وعلى مدى أيام الإضراب، من المقرر أن تحط 8910 رحلات طيران في المطارات الستة، مع احتمال وصول 1.8 مليون مسافر.

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