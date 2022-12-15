فيروس الإبل يثير قلق منتخب فرنسا قبل نهائي المونديال

أعلن المدرب الفرنسي ديديه ديشان، المدير الفني لـ منتخب فرنسا، عن إصابة 3 لاعب في صفوف الديوك بفيروس الإبل، وذلك قبل 3 أيام من نهائي كأس العالم 2022 ضد المنتخب الأرجنتيني.

وكان الثنائي دايوت أوباميكانو وأدريين رابيو تغيبا عن مواجهة المغرب أمس في نصف نهائي المونديال بسبب الإصابة بالفيروس، ليكون اللاعب الثالث هو كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني والمشارك حاليًّا مع المنتخب الفرنسي في مونديال قطر 2022.

مدرب منتخب فرنسا يُعلق

وتحدث ديشان قائلًا لـ صحيفة دايلي ميل البريطانية: “كومان يُعاني من أعراض الحمى بعد الإصابة بالفيروس ونحرص على عدم نشر الفيروس بين اللاعبين، ونحن نحاول دائمًا الاهتمام باللاعبين ونُقدر تمامًا تضحياتهم على أرض الملعب لصالح المنتخب الفرنسي، لكن جهازهم المناعي يُعاني”.

وأضاف مدرب منتخب فرنسا: “أوباميكانو شعر بحالة سيئة بعد مواجهة إنجلترا في ربع نهائي المونديال، وظهر عليه الضعف وعدم التركيز”.

وتابع ديشان: “سنقوم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات وقمنا بفصل كومان عن رابيو وأوباميكانو، ونحرص على عدم نشر الفيروس”.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، مساء الأحد المقبل.

وبعد مفاضلة بين مارتشينياك والحكم الهولندي داني ماكيلي، قررت لجنة الحكام في الفيفا تعيين البولندي مارتشينياك صاحب الـ41 عامًا لإدارة المباراة.

وتُقام مباراة نهائي كأس العالم 2022 مساء الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية في ملعب لوسيل في قطر.