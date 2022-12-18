فيفا مشيدًا بالمغرب: المنتخب الإفريقي والعربي الأفضل بتاريخ المونديال

تألق منتخب المغرب الأول لكرة القدم بشكل لافت ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم، والتي أنهاها في المركز الرابع.

إشادة بمنتخب المغرب

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لمنتخب المغرب، وعلق قائلًا: “حتى في يوم النهائي، لن ننسى التصفيق للمنتخب الإفريقي والعربي الأفضل في تاريخ المونديال”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة كأس العالم فيفا، وأشادوا بالمستوى اللافت الذي قدمه أسود الأطلس في مونديال قطر 2022، وتمنوا تألق المنتخبات العربية والإفريقية في المشاركات الجديدة من البطولة.

إنجاز استثنائي

وظهر منتخب المغرب الأول لكرة القدم بشكل مميز في كأس العالم 2022، حيث تصدر إلى دور الـ16 في صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد التعادل مع كرواتيا والفوز على بلجيكا وكندا.

وواصل أسود الأطلس التألق وأطاحوا بمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بركلات الترجيح، قبل الفوز على البرتغال بهدف دون رد ضمن منافسات دور الـ8.

وواجه منتخب المغرب الأول لكرة القدم نظيره الفرنسي في نصف النهائي، وخسر بهدفين مقابل هدف، ليلاقي كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث، إلا أنه خسر بالنتيجة ذاتها، ليحقق المركز الرابع.

ويُعد إنجاز أسود الأطلس هو الأفضل للمنتخبات العربية والإفريقية في المشاركات السابقة بالمونديال، حيث كان الإنجاز الأبرز هو تأهل فرق القارة السمراء إلى الدور ربع النهائي.