في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح

باشر الأمن العام العديد من القضايا خلال الفترة الماضية، وتم القبض على المتورطين في ارتكابها في مختلف المناطق.

سطو مسلح

وتفصيلاً، تم القبض على مواطن في تبوك قام بالسطو على محل تجاري ومحطة وقود.

إطلاق نار

وفي نجران تم القبض على مواطنين اثنين قام أحدهما بإطلاق النار في الهواء من داخل مركبته في أحد الأحياء وقام الآخر بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سراة عبيدة، تم القبض على مواطن بحوزته 154 كيلوجراماً من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته.