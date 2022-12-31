في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية
باشر الأمن العام العديد من القضايا خلال الفترة الماضية، وتم القبض على المتورطين في ارتكابها في مختلف المناطق.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض pic.twitter.com/lNgqKPWBNfقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) December 31, 2022
وتفصيلاً، تم القبض على مواطن في تبوك قام بالسطو على محل تجاري ومحطة وقود.
وفي نجران تم القبض على مواطنين اثنين قام أحدهما بإطلاق النار في الهواء من داخل مركبته في أحد الأحياء وقام الآخر بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سراة عبيدة، تم القبض على مواطن بحوزته 154 كيلوجراماً من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته.