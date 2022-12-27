قاعدة 20-20-20 لحماية العينين من الأجهزة الإلكترونية

تحدثت كبير الاستشاريين في طب وجراحة العيون الدكتورة سلوى الهزاع عن فكرة قاعدة 20-20-20 لحماية العينين .

تفاصيل القاعدة

وقالت الدكتورة سلوى الهزاع في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية إن قاعدة 20-20-20 مفيدة للصحة العامة وسيلاحظ الشخص فرقًا في أدائه اليومي.

وأكملت كبير الاستشاريين في طب وجراحة العيون، قائلة: القاعدة تتمثل في أنه كل 20 دقيقة من استخدام الأجهزة الإلكترونية، يتم إراحة العين لمدة 20 ثانية ومدها 20 قدماً أي حوالي 6 أمتار.