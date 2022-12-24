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قانوني يحسم جدل إمكانية تخفيف عقوبة الهلال

2022-12-24 الساعة 11:48
قانوني يحسم جدل إمكانية تخفيف عقوبة الهلال
المواطن - مروة نبيل

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أُثيرت حالة من الجدل بشأن إمكانية إصدار الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة الأولمبية لقرار بالعفو؛ يُتيح لنادي الهلال تسجيل اللاعبين في الميركاتو الشتوي.

سبب المنع من التسجيل

ويُعاني الهلال من عقوبة المنع من قيد الصفقات خلال فترتي الانتقالات بصيف 2022 وشتاء 2023، بسبب أزمة تجديد عقد لاعبه محمد كنو، بعد توقيعه مع نادي النصر في آن واحد.

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محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

لن يتم تخفيف عقوبة الهلال

وحسم القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير، الجدل المثار بشأن إمكانية تخفيف عقوبة الهلال، وكشف التفاصيل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال الأمير: “أي قرار يصدر من غرفة فض المنازعات لا يمكن إلغاءه أو رفع عقوبته أو تخفيفها، إلا من خلال مركز التحكيم الرياضي فقط، من يتحدث بخلاف ذلك، لا يملك خلفية قانونية رياضية”.

محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

وتابع: “عقوبة منع التسجيل المطبقة ضد الهلال صادرة من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي، ومصدق عليها من قبل مركز التحكيم الرياضي، ولا يمكن العفو فيها أو تخفيفها حسب النظام الأساسي للاتحاد السعودي، لأن العقوبة مصدق عليها من مركز التحكيم الخارج عن هيكل الاتحاد”.

أضاف: “لم يحصل سابقًا أن قامت اللجنة الأولمبية الدولية بإصدار عفو أو إلغاء عقوبات مركز التحكيم الرياضي الدولي (كاس)، ولن يحصل ذلك مستقبلًا، لذلك لن يحصل ذلك من قبل اللجنة الأولمبية السعودية، ولو حدث الأمر، فإنه كفيل بإلغاء عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية”.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

المشاركة في كأس العالم للأندية

وانتشرت هذه الأنباء بعد الإعلان عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال - كأس الملك
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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