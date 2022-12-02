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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، أمس الخميس، عن قرار جديد بشأن مركزي صحي صبيا وأبو عريش الشمالي.
وأوضحت مديرية الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أنه تقرر تشغيل مركزي “صحي صبيا، وصحي أبو عريش الشمالي” رعاية عاجلة؛ أي للحالات غير الطارئة.
وأشارت إلى أنهما سيعملان طيلة أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلًا.