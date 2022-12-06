قطر تلغي اشتراط بطاقة هيا لدخول مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون

أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم، السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى دولة قطر، دون الحاجة للحصول على بطاقة هيا لغير حاملي تذاكر المباريات، وذلك عبر منافذ الدولة المختلفة، وفقاً للإجراءات الاعتيادية المتبعة في الدخول.

منصة هيا

وأوضحت الوزارة أن مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي القادمين إلى دولة قطر جوًا، سيتمكنون من الدخول دون اشتراط التسجيل عبر منصة هيا اعتبارًا من اليوم، فيما سيتمكن القادمون عبر المنفذ البري استخدام الحافلات حيث سيتم تخصيص مواقف للزوار دون رسوم.

التقديم على التصريح

وأبانت أنه يمكن للقادمين من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنافذ البرية بواسطة مركباتهم الخاصة الدخول اعتبارًا من تاريخ 8 ديسمبر، على أن يتم التقديم على التصريح عبر موقع وزارة الداخلية القطرية الإلكتروني بمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل موعد السفر، دون اشتراط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.

وأكدت على المشجعين الراغبين في حضور المباريات ضرورة التسجيل عبر منصة هيا الإلكترونية للتمكن من حضور مباريات كأس العالم المتبقية من البطولة.