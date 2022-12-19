قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالسمنة

قالت وزارة الصحة؛ ممثلة في “صحة الشرقية”: إن قلة النوم تزيد من فرص الإصابة بالسمنة.

وأوضحت “صحة الشرقية”، عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الاثنين، أن قلة النوم تزيد من فرص الإصابة بالسمنة لأنها تُقلل من إفراز هرمون الليبتين المسؤول عن الشعور بالشبع.

دراسات حديثة

وفي سياق متصل، أظهر بحث جديد من مايو كلينك أن النوم غير الكافي مع تناول الطعام بلا حدود يزيدان من استهلاك السعرات الحرارية وبالتالي يزيدان تراكم الدهون، وخاصة الدهون غير الصحية داخل البطن.

وتظهر النتائج المستخلصة من دراسة نشرتها مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن النوم غير الكافي يؤدي إلى زيادة بنسبة 9% في إجمالي مساحة الدهون في البطن وزيادة بنسبة 11% في الدهون الحشوية في البطن، مقارنة بالنوم المنضبط. وتترسب الدهون الحشوية عميقًا في البطن حول الأعضاء الداخلية وترتبط بشدة بأمراض القلب وأمراض التمثيل الغذائي.