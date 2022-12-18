كأس العالم 2022 يُعيد للأذهان نهائي 1978

تترقب الجماهير نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، وسط منافسة قوية بين المنتخبين لتحقيق اللقب الثالث في مسيرتهما.

تكرار نهائي 1978

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”: “بخسارة الأرجنتين ضد السعودية 1-2 وفرنسا ضد تونس 0-1 في دور المجموعات، سيكون هذا النهائي الثاني فقط في تاريخ كأس العالم الذي يجمع بين منتخبين خسرا مباراة في طريقهما للنهائي”.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “النهائي الأول كان في نسخة 1978، حيث حقق منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم اللقب بفوزه على هولندا 3/1 في المباراة النهائية”.

وكان منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قد افتتح مشواره في كأس العالم 2022 بالخسارة ضد السعودية، فيما خسرت فرنسا أمام تونس في الجولة الأخيرة، بعدما خاض الديوك المباراة بعدد من البدلاء، نظرًا لحسمه التأهل.

نهائي كأس العالم 2022

وتنتظر الجماهير مباراة الأرجنتين ضد فرنسا على استاد لوسيل في نهائي كأس العالم في قطر 2022، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، بحثًا عن اللقب الثالث، حيث توج التانغو بالبطولة في 1978 و1986، فيما حصدت فرنسا اللقب نسختي 1998 و2018.

وتأهل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم إلى نهائي النسخة الحالية من المونديال بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما صعدت فرنسا، بعدما تجاوزت عقبة المغرب بهدفين مقابل هدف.