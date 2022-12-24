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بعد بداية متذبذبة

كاريلو يستعيد بريقه

2022-12-24 الساعة 3:05
كاريلو يستعيد بريقه
المواطن - مروة نبيل

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ظهر النجم البيروفي أندريه كاريلو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المباريات الأخيرة، بعد بدايته المتذبذبة هذا الموسم.

تألق كاريلو

وابتعد النجم البيروفي كاريلو عن التسجيل وصناعة الأهداف خلال أول 6 جولات من دوري روشن السعودي، قبل أن يستعيد بريقه ويترك بصمة في المواجهات التالية.

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كاريلو
النجم البيروفي – المصدر @Alhilal_FC

ونجح كاريلو في المساهمة بهدف على الأقل خلال آخر 4 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وكان آخرها ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين، ليُساهم في تأهل الزعيم إلى الدور ربع النهائي.

ويُعد كاريلو صاحب الـ31 عامًا من الركائز الأساسية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ الانضمام إلى صفوفه في صيف عام 2018، وشارك معه في 146 مباراة، وساهم في تسجيل 55 هدفًا.

كاريلو
النجم البيروفي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد لديربي الرياض

على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الرياض المقبل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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