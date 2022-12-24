كاريلو يستعيد بريقه

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ظهر النجم البيروفي أندريه كاريلو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المباريات الأخيرة، بعد بدايته المتذبذبة هذا الموسم.
وابتعد النجم البيروفي كاريلو عن التسجيل وصناعة الأهداف خلال أول 6 جولات من دوري روشن السعودي، قبل أن يستعيد بريقه ويترك بصمة في المواجهات التالية.
ونجح كاريلو في المساهمة بهدف على الأقل خلال آخر 4 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وكان آخرها ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين، ليُساهم في تأهل الزعيم إلى الدور ربع النهائي.
ويُعد كاريلو صاحب الـ31 عامًا من الركائز الأساسية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ الانضمام إلى صفوفه في صيف عام 2018، وشارك معه في 146 مباراة، وساهم في تسجيل 55 هدفًا.
على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل ديربي الرياض المقبل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.