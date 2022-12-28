Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد استبعاده من المنتخب

كريم بنزيما يسعى لإحراج ديشامب

2022-12-28 الساعة 7:03
كريم بنزيما يسعى لإحراج ديشامب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كريم بنزيما للرد بطريقته الخاصة على المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشامب.

جدل بعد الاستبعاد

وكان بنزيما يستعد للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، إلا أنه تعرض لإصابة في الفخذ قبل انطلاق البطولة، ليعلن الاتحاد الفرنسي استبعاده من القائمة النهائية، وأعلن اعتزاله الدولي بعد نهاية المونديال.

قد يهمّك أيضاً
Img

ميليشيا الحوثي تحرق مدرسة بسبب خلافات في المناهج!

Img

الموارد البشرية توضح آلية إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم قياس

وأُثيرت حالة من الجدل بعد خروج كريم بنزيما من القائمة النهائية، حيث أكدت الصحف الإسبانية والفرنسية، أن ديشامب تعمد استبعاده من المعسكر، خاصة أنه كان يُمكنه تلقي العلاج والمشاركة في مباراة أو أكثر.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @Benzema

كريم بنزيما يسعى للرد بطريقته

وأشارت صحيفة “آس”، إلى أن بنزيما محبط منذ إجباره على مغادرة معسكر فرنسا، لكن لديه الحماس لتحويل تلك الطاقة إلى انتقام داخل الملعب، مضيفة: “الجميع في ريال مدريد، يعلم بأنه ينتظر بدء المباريات لإثبات نفسه داخل الملعب”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “كريم بنزيما استعاد حالته البدنية بجانب اكتساب إيقاع المباريات من خلال خوض أكثر من ودية، كما أنه يتمتع بثقة اللاعبين في غرفة الملابس في صفوف ريال مدريد”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

وتابعت: “من يرى بنزيما بشكل يومي، يؤكد أنه متحمس بشدة، وأن كل ما حدث له في الأشهر الماضية يتم استخدامه كبنزين لملء خزان الجوع لديه”.

واختتمت “آس” تقريرها: “كريم بنزيما لديه رغبة شديدة في الدفاع عن نفسه، والجميع في النادي، يرى نجم المرينغي يحمس نفسه للرد بقوة في الملعب”.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة
السعودية اليوم

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة

السعودية اليوم
ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...
الرياضة

ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...

الرياضة
استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...
حصاد اليوم

استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...

حصاد اليوم
8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...
كأس العالم

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...

كأس العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...
السعودية اليوم

5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...

السعودية اليوم
وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف
وظائف

وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

وظائف