كريم بنزيما يسعى لإحراج ديشامب

يسعى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كريم بنزيما للرد بطريقته الخاصة على المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشامب.

جدل بعد الاستبعاد

وكان بنزيما يستعد للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، إلا أنه تعرض لإصابة في الفخذ قبل انطلاق البطولة، ليعلن الاتحاد الفرنسي استبعاده من القائمة النهائية، وأعلن اعتزاله الدولي بعد نهاية المونديال.

وأُثيرت حالة من الجدل بعد خروج كريم بنزيما من القائمة النهائية، حيث أكدت الصحف الإسبانية والفرنسية، أن ديشامب تعمد استبعاده من المعسكر، خاصة أنه كان يُمكنه تلقي العلاج والمشاركة في مباراة أو أكثر.

كريم بنزيما يسعى للرد بطريقته

وأشارت صحيفة “آس”، إلى أن بنزيما محبط منذ إجباره على مغادرة معسكر فرنسا، لكن لديه الحماس لتحويل تلك الطاقة إلى انتقام داخل الملعب، مضيفة: “الجميع في ريال مدريد، يعلم بأنه ينتظر بدء المباريات لإثبات نفسه داخل الملعب”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “كريم بنزيما استعاد حالته البدنية بجانب اكتساب إيقاع المباريات من خلال خوض أكثر من ودية، كما أنه يتمتع بثقة اللاعبين في غرفة الملابس في صفوف ريال مدريد”.

وتابعت: “من يرى بنزيما بشكل يومي، يؤكد أنه متحمس بشدة، وأن كل ما حدث له في الأشهر الماضية يتم استخدامه كبنزين لملء خزان الجوع لديه”.

واختتمت “آس” تقريرها: “كريم بنزيما لديه رغبة شديدة في الدفاع عن نفسه، والجميع في النادي، يرى نجم المرينغي يحمس نفسه للرد بقوة في الملعب”.