كريم بنزيما يعتزل دوليًا: قصتنا انتهت الآن

أعلن نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما عن اعتزاله اللعب الدولي رسميًا، بعد غيابه عن كأس العالم 2022 بداعي الإصابة.

كريم بنزيما يعتزل دوليًا

وقال كريم بنزيما عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لقد بذلت جهدي، وهناك أخطاء تم ارتكابها حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك، لقد كتبت قصتي.. وقصتنا انتهت الآن”.

وكان كريم بنزيما يستعد للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، إلا أنه تعرض لإصابة قوية في الفخذ قبل انطلاق البطولة، ليعلن الاتحاد الفرنسي استبعاده من القائمة النهائية.

وشهد العام الحالي تألقًا لافتًا من بنزيما، وحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعدما ساهم في تتويج الريال بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب الهداف في البطولتين، وتوج مع فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.

جدل بعد الاستبعاد

وأُثيرت حالة من الجدل بعد خروج كريم بنزيما من القائمة النهائية، حيث أكدت الصحف الإسبانية والفرنسية، أن المدير الفني ديديه ديشامب تعمد استبعاده من المعسكر، خاصة أنه كان يُمكنه تلقي العلاج والمشاركة في مباراة أو أكثر.

خسارة فرنسا ضد الأرجنتين

ولعبت فرنسا ضد الأرجنتين على استاد لوسيل في نهائي بطولة كأس العالم 2022 بالأمس، وفاز التانغو بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3/3، ليحصد اللقب للمرة الثالثة في التاريخ بعد نسختي 1978 و1986.