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كريم بنزيما يعتزل دوليًا: قصتنا انتهت الآن

2022-12-19 الساعة 6:33
كريم بنزيما يعتزل دوليًا: قصتنا انتهت الآن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما عن اعتزاله اللعب الدولي رسميًا، بعد غيابه عن كأس العالم 2022 بداعي الإصابة.

كريم بنزيما يعتزل دوليًا

وقال كريم بنزيما عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لقد بذلت جهدي، وهناك أخطاء تم ارتكابها حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك، لقد كتبت قصتي.. وقصتنا انتهت الآن”.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @Benzema

وكان كريم بنزيما يستعد للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، إلا أنه تعرض لإصابة قوية في الفخذ قبل انطلاق البطولة، ليعلن الاتحاد الفرنسي استبعاده من القائمة النهائية.

وشهد العام الحالي تألقًا لافتًا من بنزيما، وحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعدما ساهم في تتويج الريال بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب الهداف في البطولتين، وتوج مع فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.

كريم بنزيما
بنزيما

جدل بعد الاستبعاد

وأُثيرت حالة من الجدل بعد خروج كريم بنزيما من القائمة النهائية، حيث أكدت الصحف الإسبانية والفرنسية، أن المدير الفني ديديه ديشامب تعمد استبعاده من المعسكر، خاصة أنه كان يُمكنه تلقي العلاج والمشاركة في مباراة أو أكثر.

كريم بنزيما
بنزيما

خسارة فرنسا ضد الأرجنتين

ولعبت فرنسا ضد الأرجنتين على استاد لوسيل في نهائي بطولة كأس العالم 2022 بالأمس، وفاز التانغو بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3/3، ليحصد اللقب للمرة الثالثة في التاريخ بعد نسختي 1978 و1986.

منتخب الأرجنتين
جانب من تتويج الأرجنتين – المصدر @fifaworldcup_ar

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