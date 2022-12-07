كل ما تود معرفته عن لقاء الهلال ونيوكاسل

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تترقب الجماهير مباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد الودية، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المواجهات الرسمية.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ونيوكاسل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات كأس موسم الدرعية.
وتأتي مباراة الهلال ونيوكاسل الودية، استعدادًا لعودة النشاط الكروي في البلدين، بسبب إقامة منافسات كأس العالم 2022 في قطر، والذي شهد صعود منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي، ليواجه فرنسا.
وتشهد مباراة الغد، غياب سداسي الهلال الدولي، محمد العويس، سالم الدوسري، علي البليهي، محمد البريك، سلمان الفرج وياسر الشهراني، حيث تعرض كل منهما لإصابة مختلفة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في المونديال.
وسيعتمد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على اللاعبين الأجانب في مباراة الهلال ونيوكاسل غدًا، بجانب غير المشاركين باستمرار، لتجهيز الجميع قبل عودة دوري روشن السعودي.
على الجانب الآخر، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل معسكرًا في السعودية حتى يوم 10 ديسمبر، ويفقد لـ4 لاعبين دوليين ضد الهلال، وهم؛ الثلاثي الإنجليزي كالوم ويلسون، نيك بوب وكيران تريبيه، والبرازيلي برونو جيماريش.
ويطمح إيدي هاو في ظهور لاعبيه بشكل مميز في مباراة الغد، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الفريق هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 30 نقطة.