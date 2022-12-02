كندا تفرض مزيدًا من العقوبات على إيران

سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك
كشفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان، اليوم الجمعة، أن بلادها فرضت عقوبات إضافية على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب وزيرة الخارجية الكندية، فُرضت عقوبات إيران، بسبب حرمان النساء والفتيات من حقوقهن، فضلاً عن قمع الاحتجاجات السلمية، وفقًا للشرق.
وتستهدف أحدث جولة من العقوبات 4 أفراد و5 كيانات، إذ قالت أوتاوا إنها مرتبطة بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان والإجراءات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.