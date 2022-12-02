كندا تفرض مزيدًا من العقوبات على إيران

كشفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان، اليوم الجمعة، أن بلادها فرضت عقوبات إضافية على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

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وبحسب وزيرة الخارجية الكندية، فُرضت عقوبات إيران، بسبب حرمان النساء والفتيات من حقوقهن، فضلاً عن قمع الاحتجاجات السلمية، وفقًا للشرق.

وتستهدف أحدث جولة من العقوبات 4 أفراد و5 كيانات، إذ قالت أوتاوا إنها مرتبطة بانتهاكات طهران الممنهجة لحقوق الإنسان والإجراءات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.