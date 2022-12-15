كوادر نسائية مؤهلة لخدمة قاصدات البيت العتيق

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تعمل المملكة بكافة كوادرها لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن، وهو ما بدا واضحًا فيما تقوم به العناصر النسائية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدات البيت العتيق.
فيديو | يتسابقون لنيل شرف خدمتهم..قد يهمّك أيضاً
بينهم الصينية.. كوادر نسائية وطنية مؤهلة وبعدة لغات لخدمة وراحة قاصدات البيت العتيق#الإخبارية pic.twitter.com/4HBBKjeXJ0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 15, 2022
ونشرت “قناة الإخبارية” فيديو للكوادر النسائية اللاتي يعملن لخدمة ضيوف الرحمن من النساء القادمات من مختلف أنحاء العالم، حيث تم تأهيلهن وتدريبهن فضلًا عن تحدثهن بعدة لغات للتواصل مع الآخرين من بينهم اللغة الصينية.
وأعلنت إحدى السيدات اللاتي يعملن عن سعادتهن بهذه الخدمة التي يقدمنها، معلنات عن فخرهن وحبهن لأن جعلهن الله جسر تواصل لتعريفهن بالعديد من الأشياء ومنها المصاحف والإرشادات العامة وغيرها حتى يتمكن من أداء مناسكهن بشكل صحيح.
كانت ولا زالت وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام تسير بخطواتها الثابتة في دربها تجاه خدمة ضيوف الرحمن من قاصدات البيت الحرام حتى عرجت إنجازاتها للمعالي وبلغت الآفاق، وقفزت قفزاتها نحو النجاح بدون توانٍ وبلا كلل أو ملل، مبتغية في ذلك نيلها لرضوان الله -عز وجل- ومن ثم تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ايصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين وفقًا للرؤية المباركة ٢٠٣٠ ؛ لذا تنوعت في تقديم أرقى الخدمات وأجودها في كل الميادين والمجالات والأصعدة لاسيما استخدامها للذكاء الصناعي والجوانب التقنية في تذليل الصعاب وتيسير الخدمات لقاصدات البيت العتيق طوال العام وفي المواسم المتنوعة.