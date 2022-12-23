كواليس إقصاء الاتحاد لـ الشباب من كأس الملك

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نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” كواليس مواجهة العميد لنادي الشباب في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الخميس.
بزوايا مختلفة رصدنا لكم كواليس اللقاء الأول في اغلى الكؤوس 💛🖤#الاتحاد_الشباب pic.twitter.com/4eITktvHGwقد يهمّك أيضاً
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 23, 2022
وعرض حساب العميد كواليس ما قبل وبعد مباراة الشباب، حيث قال أنمار الحائلي رئيس النادي للاعبين بعد المباراة: “ألف مبروك، النجاح يأتي بخطوات، الكؤوس تأتي بروح وعزيمة وأبطال كما شاهدنا في الملعب اليوم، بداية الموسم من مباراة اليوم، نكمل اللي بدأنا فيه من كام سنة ونعمل اللي علينا”.
وأضاف الحائلي: “نفس التركيز والروح سيتحقق كل شيء وربنا هيوفقنا، كلكم أبطال”.
أما المدافع المصري أحمد حجازي فقال: “عندنا ماتش يوم الإثنين، نشتغل كل ماتش على حدة، ونشتغل كويس”.
وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل الليوث حيث أهدر فهد المولد فرصة إحراز الهدف الأول في شباك نادي الاتحاد بالدقيقة الثامنة.
ثم أهدر الأرجنتيني بانيجا لاعب الليوث فرصة إحراز الهدف الأول في شباك مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد بعد أن نفذ ركلة ركنية بطريقة خادعة.
وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب العميد، مهند الشنقيطي بداعي التسلل في الدقيقة الـ18.
ثم نجح الليوث في إحراز الهدف الأول بعد جملة فنية متقنة عبر ظهيره الأيسر متعب الحربي في الدقيقة الـ40.
وأهدر بعدها بانيجا فرصة إحراز الهدف الثاني لليوث بإهداره ركلة جزاء تصدى لها مارسيلو غروهي، ثم أهدر العميد فرصة إحراز هدف التعادل بعد إهدار البرازيلي رومارينيو ركلة جزاء تصدى لها كيم حارس مرمى نادي الشباب.
ونجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول لنمور جدة في شباك الشباب مع بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في كأس الملك.
وتلقى اللاعب المغربي كرة رأسية من زميله أحمد شراحيلي ليسجلها هدفًا في شباك الشباب بالدقيقة الـ48 مع بداية الشوط الثاني.
وانتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.
ولم يحدث أي جديد في الشوطين الإضافيين، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الاتحاد ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.