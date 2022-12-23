كواليس إقصاء الاتحاد لـ الشباب من كأس الملك

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” كواليس مواجهة العميد لنادي الشباب في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الخميس.

وعرض حساب العميد كواليس ما قبل وبعد مباراة الشباب، حيث قال أنمار الحائلي رئيس النادي للاعبين بعد المباراة: “ألف مبروك، النجاح يأتي بخطوات، الكؤوس تأتي بروح وعزيمة وأبطال كما شاهدنا في الملعب اليوم، بداية الموسم من مباراة اليوم، نكمل اللي بدأنا فيه من كام سنة ونعمل اللي علينا”.

وأضاف الحائلي: “نفس التركيز والروح سيتحقق كل شيء وربنا هيوفقنا، كلكم أبطال”.

أما المدافع المصري أحمد حجازي فقال: “عندنا ماتش يوم الإثنين، نشتغل كل ماتش على حدة، ونشتغل كويس”.

ملخص مباراة الاتحاد والشباب

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل الليوث حيث أهدر فهد المولد فرصة إحراز الهدف الأول في شباك نادي الاتحاد بالدقيقة الثامنة.