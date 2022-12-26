كوستا يمنح الاتحاد التقدم بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد التعاون ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بتقدم العميد بهدف دون رد.

تقدم الاتحاد ضد التعاون

وانطلقت مباراة الاتحاد ضد التعاون المقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بشكل سريع، حيث حاول لاعبو العميد هز الشباك مبكرًا، إلا أن دفاع سكري القصيم ظهر بشكل متماسك.

ونجح مهند الشنقيطي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 27، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يتمكن هيلدر كوستا من هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند الدقيقة 38.

وواصل الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد التعاون بهدف نظيف.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.