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ضمن منافسات الجولة العاشرة

كوستا يمنح الاتحاد التقدم بالشوط الأول

2022-12-26 الساعة 6:59
كوستا يمنح الاتحاد التقدم بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد التعاون ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بتقدم العميد بهدف دون رد.

تقدم الاتحاد ضد التعاون

وانطلقت مباراة الاتحاد ضد التعاون المقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بشكل سريع، حيث حاول لاعبو العميد هز الشباك مبكرًا، إلا أن دفاع سكري القصيم ظهر بشكل متماسك.

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الاتحاد ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح مهند الشنقيطي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 27، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، قبل أن يتمكن هيلدر كوستا من هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند الدقيقة 38.

هيلدر كوستا
كوستا في المباراة – المصدر spl

وواصل الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد التعاون بهدف نظيف.

الاتحاد والتعاون
جانب من المباراة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

 

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