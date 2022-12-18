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ماكرون وزوجته يسافران لقطر

كيف سيتابع رئيسا فرنسا والأرجنتين نهائي المونديال؟

2022-12-18 الساعة 8:59
كيف سيتابع رئيسا فرنسا والأرجنتين نهائي المونديال؟
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أنظار العالم، اليوم الأحد، نحو ملعب لوسيل حيث تقام مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

الرئيس الأرجنتيني

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أنه سيشاهد النهائي المرتقب في بلده، ولن يغادر إلى قطر لحضورها شخصيًا.

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وكتب فرنانديز عبر تويتر، اليوم الأحد: مثل الملايين من أبناء بلادي، سأستمتع بنهائي كأس العالم في الوطن.

لحظة رائعة

وأضاف: سأعيش هذه اللحظة الرائعة كما فعلت حتى الآن مع شعبي، وتابع: سنقدم أفضل ما لدينا في الملعب بين مشجعينا الرائعين على المدرجات.

ويعرف عن فرنانديز أنه من مشجعي فريق أرجنتينوس جونيورز، الذي قدم أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا.

ماكرون وزوجته

لكن على الجانب الآخر، غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر السبت إلى قطر ترافقه زوجته بريجيت، لحضور المباراة النهائية، وفقًا لما أعلنه الإليزيه.

وكان ماكرون قد حضر مباراة نصف النهائي، الأربعاء، التي تغلبت فيها فرنسا على المغرب، من الملعب أيضًا.

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