كيليان مبابي قد ينضم لبرشلونة!

يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورًا مفاجئًا في مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي.

التجديد مع سان جيرمان

وارتبط اسم مبابي صاحب الـ24 عامًا، بالانضمام إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان، الأمر الذي أثار غضب مسؤولي النادي الإسباني.

برشلونة يفاوض كيليان مبابي

وعلى الرغم من ارتباط اسم كيليان مبابي حتى الآن بريال مدريد، إلا أن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فجرت مفاجأة كبرى، اليوم الأربعاء، بالتأكيد على رغبة برشلونة في التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وذكرت “موندو ديبورتيفو”: “برشلونة يرغب في استغلال حالة كيليان مبابي الحالية، وأنه لا يمر بأفضل لحظاته بعد خسارته نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، وتحديدًا أمام زميله في باريس ليونيل ميسي، والتي يمكن أن تكون حاسمة في استراتيجية البارشا، خاصة بعد الاتفاق مع والد ميسي، على تجديد عقد البرغوث لموسم آخر”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “قرار سان جيرمان بتجديد عقد ميسي على الرغم من قيام زميله إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، بالسخرية من المهاجم الفرنسي، جعل كيليان مبابي يستشيط غضبًا، وما عزز ذلك، هو الاهتمام الملحوظ بميسي في مونديال قطر على حسابه”.

وأضافت: “على الرغم من أن ريال مدريد كان الوجهة المفضلة للاعب، لكن برشلونة دخل على الطريق، خاصة بعد تصريحات مسؤولي المرينغي بأن كيليان مبابي (توقيع غير محتمل)، وتحديدًا بعدما تراجع عن اتفاقه مع فلورنتينو بيريز بالموسم الماضي، وتجديد عقده مع باريس”.

وجاء في ختام التقرير: “مبابي نفسه قرر أنه من الأفضل التوقيع لبرشلونة، خاصة بعد الهجوم المدريدي الكبير عليه على شبكات التواصل الاجتماعي، كل شيء محسوب في مسيرته، حيث يعلم جيدًا أن المستقبل بالكامل له في البارشا، خاصة بعد اعتزال أو رحيل روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 34 عامًا”.