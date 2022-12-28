Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
رغم ارتباط اسمه بالريال

كيليان مبابي قد ينضم لبرشلونة!

2022-12-28 الساعة 3:42
كيليان مبابي قد ينضم لبرشلونة!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورًا مفاجئًا في مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي.

التجديد مع سان جيرمان

وارتبط اسم مبابي صاحب الـ24 عامًا، بالانضمام إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان، الأمر الذي أثار غضب مسؤولي النادي الإسباني.

قد يهمّك أيضاً
Img

معاناة الشباب مستمرة في كأس الملك

Img

جامعة بيشة تعلق الدراسة في بلقرن والنماص غدًا

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @FrenchTeam

برشلونة يفاوض كيليان مبابي

وعلى الرغم من ارتباط اسم كيليان مبابي حتى الآن بريال مدريد، إلا أن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فجرت مفاجأة كبرى، اليوم الأربعاء، بالتأكيد على رغبة برشلونة في التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وذكرت “موندو ديبورتيفو”: “برشلونة يرغب في استغلال حالة كيليان مبابي الحالية، وأنه لا يمر بأفضل لحظاته بعد خسارته نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، وتحديدًا أمام زميله في باريس ليونيل ميسي، والتي يمكن أن تكون حاسمة في استراتيجية البارشا، خاصة بعد الاتفاق مع والد ميسي، على تجديد عقد البرغوث لموسم آخر”.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @fifaworldcup_ar

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “قرار سان جيرمان بتجديد عقد ميسي على الرغم من قيام زميله إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، بالسخرية من المهاجم الفرنسي، جعل كيليان مبابي يستشيط غضبًا، وما عزز ذلك، هو الاهتمام الملحوظ بميسي في مونديال قطر على حسابه”.

وأضافت: “على الرغم من أن ريال مدريد كان الوجهة المفضلة للاعب، لكن برشلونة دخل على الطريق، خاصة بعد تصريحات مسؤولي المرينغي بأن كيليان مبابي (توقيع غير محتمل)، وتحديدًا بعدما تراجع عن اتفاقه مع فلورنتينو بيريز بالموسم الماضي، وتجديد عقده مع باريس”.

وجاء في ختام التقرير: “مبابي نفسه قرر أنه من الأفضل التوقيع لبرشلونة، خاصة بعد الهجوم المدريدي الكبير عليه على شبكات التواصل الاجتماعي، كل شيء محسوب في مسيرته، حيث يعلم جيدًا أن المستقبل بالكامل له في البارشا، خاصة بعد اعتزال أو رحيل روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 34 عامًا”.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة
السعودية اليوم

الدوام الشتوي يبدأ غدًا في تعليم جدة

السعودية اليوم
ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...
الرياضة

ناقد: المغرب منتخب مليء بالنجوم وند قوي...

الرياضة
استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...
حصاد اليوم

استشاري: الحماية الزائدة للأبناء تسبب مشاكل نفسية...

حصاد اليوم
8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...
كأس العالم

8 منتخبات تأهلت لثمن نهائي كأس العالم...

كأس العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...
السعودية اليوم

5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة...

السعودية اليوم
وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف
وظائف

وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

وظائف