لا أهداف بين المغرب وإسبانيا في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة المغرب وإسبانيا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، بالتعادل بدون أهداف بين المنتخبين.

تعادل المغرب وإسبانيا

وبدأت مباراة المغرب وإسبانيا المقامة على استاد المدينة التعليمية بشكل سريع، ولعب أشرف حكيمي كرة ثابتة بشكل مميز عند الدقيقة 11، إلا أن تسديدته مرت أعلى المرمى.

وضغط المنتخبان بقوة، وانطلق سفيان بوفال وراوغ يورينتي بشكل مميز، ولعب كرة عرضية خطيرة، إلا أن الدفاع أبعد الكرة عند الدقيقة 22، وظهر منتخب إسبانيا هجوميًا بفرصة خطيرة عند الدقيقة 26، ومرت تسديدة أسينسيو بعيدًا.

وأطلق نصير مزراوي تسديدة قوية تصدى لها حارس المرمى أوناي سيمون عند الدقيقة 32، وواصل أسود الأطلس الضغط، وأهدر نايف أكرد فرصة سهلة برأسية عند الدقيقة 42، بعد عرضية مميزة من سفيان.

وواصل أسود الأطلس الضغط في الدقائق المتبقية، أملًا في تسجيل هدف وتسهيل مهمته في الفوز، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة المغرب وإسبانيا بالتعادل السلبي.

مشوار المنتخبين

وتأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من كأس العالم في صدارته مجموعته؛ بعد تألقه اللافت في مرحلة المجموعات، حيث فاز مرتين وتعادل مرة، فيما صعدت إسبانيا كوصيف من الفوز مرة والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى.