لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا

عبرت فتاة لبنانية عن دهشتها من المواطنين السعوديين، وحبهم للحياة والسهر.

وعلقت الفتاة في فيديو متداول على موقع تويتر، ما بتناموا كسحتم اللبنانيين.

اندهاش

سألت الفتاة المواطنين، قائلة: عندي سؤال للشعب السعودي، يا جماعة الخير أنتم ما بتناموا؟!.. يعني ما في شيء عندكم بالحياة اسمه نوم.

واستطردت: 24 ساعة فالينها وطالعين، بدنا نروق، يعني نطلع شوارع الرياض الساعة 3 الصبح، الزحمة من أول الأوتوستراد إلى آخره بدنا ساعة حتى نصل إلى المكان الذي نُريده.

حب الحياة

وتابعت: شو بيصير لهذا الحد تحبون الحياة، ما في شيء اسمه نوم، الساعة 4 الفجر تقولون لسه بدري رايحين نتقهوى!.

وأعربت عن إعجابها بالشعب السعودي: يحب الحياة، عن جد كسحتم اللبنانيين.