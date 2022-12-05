لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق
عبرت فتاة لبنانية عن دهشتها من المواطنين السعوديين، وحبهم للحياة والسهر.
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— Baher Esmail (@EsmailBaher) December 2, 2022
وعلقت الفتاة في فيديو متداول على موقع تويتر، ما بتناموا كسحتم اللبنانيين.
سألت الفتاة المواطنين، قائلة: عندي سؤال للشعب السعودي، يا جماعة الخير أنتم ما بتناموا؟!.. يعني ما في شيء عندكم بالحياة اسمه نوم.
واستطردت: 24 ساعة فالينها وطالعين، بدنا نروق، يعني نطلع شوارع الرياض الساعة 3 الصبح، الزحمة من أول الأوتوستراد إلى آخره بدنا ساعة حتى نصل إلى المكان الذي نُريده.
وتابعت: شو بيصير لهذا الحد تحبون الحياة، ما في شيء اسمه نوم، الساعة 4 الفجر تقولون لسه بدري رايحين نتقهوى!.
وأعربت عن إعجابها بالشعب السعودي: يحب الحياة، عن جد كسحتم اللبنانيين.