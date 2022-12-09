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لعجزه عن دفع التكاليف

لبناني اُجبر على رهن سيارته لاستلام جثة طفله من المستشفى

2022-12-09 الساعة 12:34
لبناني اُجبر على رهن سيارته لاستلام جثة طفله من المستشفى
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول حكاية مؤلمة للبناني يرهن سيارته لاستلام جثة طفله من المستشفى.

تفاصيل الوقعة

وفي التفاصيل، عاد الوالد حسين البعريني سيراً على الأقدام إلى منزله في بلدة فنيدق في عكار شمال لبنان بعدما اُجبر على رهن سيارته مقابل إخراج جثة طفله بعدما لفظ أنفاسه داخل المستشفى في عكار.

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وأشعلت صورة الوالد وهو يسير على قدميه من المستشفى حتى الطريق العام، حاملاً جثة طفله الرضيع بين يديه ملفوفاً بقطعة قماش زرقاء، ليستقل بعدها سيارة أجرة ويعود به إلى فنيدق، مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب مغردون عن غضبهم مما وصلت به الأزمة في لبنان إلى حد أن يرهن والد سيارته من أجل إخراج جثة طفله من المستشفى لعجزه عن دفع التكاليف.

وطالب الوالد، وزارة الصحة والمعنيين بفتح تحقيق شفّاف في قضية طفله لمحاسبة المسؤولين.

وكانت إدارة مستشفى خلف الحبتور في عكار أوضحت في تصريحات صحافية “أنها وبمجرّد علمها الأمر اتصلت بالوالد مرتين وطلبت منه الحضور لاستلام سيارته، واستنكرت ما حصل، مؤكدة أنه ليس من عاداتها، ولطالما كانت تقف إلى جانب أهالي المنطقة، ولو أن الموظفة قد أبلغت الإدارة بالأمر لما كانت وافقت عليه مطلقاً، وقد أحالتها بالفعل إلى المجلس التأديبي ليتّخذ في شأنها القرار المناسب.

ومنذ العام 2019، دخل لبنان في أزمة اقتصادية ومالية هي الأسوأ في العقود الأخيرة، كما جاء في تقرير للبنك الدولي، حيث انهارت العملة المحلية ما انعكس ارتفاعاً في الأسعار في معظم القطاعات.

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