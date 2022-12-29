لحظات عصيبة لطفل شجاع ينقذ جدته من سقوط خطير

وثق مقطع فيديو صورّته كاميرا المراقبة، حادثة وقعت في الصين في 20 ديسمبر الجاري.

سقوط خطير

وأظهر الفيديو لحظات عصيبة، تمكن فيها طفل صغير من إنقاذ جدته من سقوط خطير.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إنها لحظات مدهشة، كانت الجدة تلعب مع حفيدها رياضة تنس الريشة، عندما استقرت واحدة منها فوق مدخل المنزل.

وشوهدت الجدة فوق سُلم عند مدخل البيت وتريد الصعود إلى السطح لاسترداد الريشة، لكن السُّلم وقع فجأة، فبقيت الجد معلقة في الهواء.

وفي الأثناء، هب الطفل الصغير لنجدة جدته التي طلبت مساعدته حيث أعاد رفع السُّلم الأطول منه ثلاثة أضعاف، مما أنقذ حياتها.

وصرخ الطفل في البداية، بأنه لا يمكنه رفع السُّلم، لكنه تمكن من الأمر في نهاية المطاف، ولم يعرف أين وقعت هذه الحادثة بالتحديد في الصين.