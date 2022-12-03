لقاء هولندا ضد الولايات المتحدة يمنح ديباي وصافة الهدافين

نجح النجم ممفيس ديباي في هز الشباك خلال مباراة هولندا ضد الولايات المتحدة، ليتقدم في قائمة هدافي منتخب الطواحين تاريخيًا.

ديباي ثاني الهدافين

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن ممفيس ديباي أصبح ثاني هدافي منتخب الطواحين تاريخيًا بعد هدفه في مباراة هولندا ضد الولايات المتحدة، حيث وصل إلى 43 هدفًا دوليًا.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ديباي تفوق على كلاس يان هونتلار صاحب الـ42 هدفًا مع منتخب هولندا الأول لكرة القدم، فيما يتصدر فان بيرسي القائمة برصيد 50 هدفًا.

تقدم هولندا ضد الولايات المتحدة

وتلعب هولندا ضد الولايات المتحدة الآن على استاد خليفة الدولي، في افتتاح منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، وانتهى الشوط الأول بتقدم الطواحين بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان منتخب هولندا الأول لكرة القدم قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعد تصدره المجموعة الأولى في كأس العالم 2022 برصيد 7 نقاط، فيما صعدت أمريكا بعد احتلالها وصافة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.