لقطات لأول فروع ماكدونالدز يعتمد بالكامل على الروبوتات

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استغنى أحد فروع ماكدونالدز في فورت وورث بتكساس الأمريكية عن البشر، حيث بات يعمل بنظام آلي بالكامل ويعتمد على الروبوتات لتوفير طلبات العملاء.
وبحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، فإن شركة ماكدونالدز أعلنت سابقًا عن عزمها إطلاق هذا المطعم وذلك كتجربة أولية لدراسة إمكانية تعميم الفكرة لاحقًا في أكثر من فرع.
وقال مدير أعمال التطوير في الشركة، ماكس كارمونا: مع استمرار تغير احتياجات عملائنا، نحاول إيجاد طرق جديدة لخدمتهم بشكل أسرع، ومن هنا فنحن نبتكر دائمًا لتحسين تجربتهم.
وأضاف: أنا فخور جدًا بهذه التجربة واعتبارها مفهومًا جديدًا في عالم المطاعم.
وقال مدير الفرع، كيث فانيسك: لا تتيح لنا التكنولوجيا في هذا المطعم خدمة عملائنا بطرق جديدة ومبتكرة فحسب، بل إنها تجعل التجربة أكثر إمتاعًا للجميع.
وأشارت الشركة الأمريكية في بيانها إلى أن هذا الفرع أصغر بكثير من الفروع التقليدية؛ لأنه موجه للأشخاص الذين يتناولون الطعام في المنزل أو أثناء التنقل، مؤكدة على أن المطعم لا يزال في مرحلة الاختبار والتعلم.
وفي حين لاقت الخطوة من شركة ماكدونالدز الأمريكية إعجابًا من البعض إلا أنها أيضًا واجهت نفورًا من البعض الآخر، إذا قال أحد المستخدمين: لا شكرًا، أنا أحب الناس الذين يعملون هناك، أريد أن أسمع أصواتًا وأرى الوجوه.