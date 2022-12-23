Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
العالم
حصاد اليوم
يقع في ولاية تكساس الأمريكية

لقطات لأول فروع ماكدونالدز يعتمد بالكامل على الروبوتات

2022-12-23 الساعة 12:28
لقطات لأول فروع ماكدونالدز يعتمد بالكامل على الروبوتات
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

استغنى أحد فروع ماكدونالدز في فورت وورث بتكساس الأمريكية عن البشر، حيث بات يعمل بنظام آلي بالكامل ويعتمد على الروبوتات لتوفير طلبات العملاء.

قد يهمّك أيضاً
Img

نجم الرائد: الأمور غير مُبشرة

Img

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة يناير

ماكدونالدز ترغب في تعميم الفكرة

وبحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، فإن شركة ماكدونالدز أعلنت سابقًا عن عزمها إطلاق هذا المطعم وذلك كتجربة أولية لدراسة إمكانية تعميم الفكرة لاحقًا في أكثر من فرع.

وقال مدير أعمال التطوير في الشركة، ماكس كارمونا: مع استمرار تغير احتياجات عملائنا، نحاول إيجاد طرق جديدة لخدمتهم بشكل أسرع، ومن هنا فنحن نبتكر دائمًا لتحسين تجربتهم.

وأضاف: أنا فخور جدًا بهذه التجربة واعتبارها مفهومًا جديدًا في عالم المطاعم.

تجربة أكثر إمتاعًا 

وقال مدير الفرع، كيث فانيسك: لا تتيح لنا التكنولوجيا في هذا المطعم خدمة عملائنا بطرق جديدة ومبتكرة فحسب، بل إنها تجعل التجربة أكثر إمتاعًا للجميع.

وأشارت الشركة الأمريكية في بيانها إلى أن هذا الفرع أصغر بكثير من الفروع التقليدية؛ لأنه موجه للأشخاص الذين يتناولون الطعام في المنزل أو أثناء التنقل، مؤكدة على أن المطعم لا يزال في مرحلة الاختبار والتعلم.

ردود الفعل 

وفي حين لاقت الخطوة من شركة ماكدونالدز الأمريكية إعجابًا من البعض إلا أنها أيضًا واجهت نفورًا من البعض الآخر، إذا قال أحد المستخدمين: لا شكرًا، أنا أحب الناس الذين يعملون هناك، أريد أن أسمع أصواتًا وأرى الوجوه.

لقطات لأول مطعم من ماكدونالدز يعتمد بالكامل على الروبوتات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية