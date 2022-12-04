لقطات لاحتفالات الجماهير الفرنسية بمحيط استاد الثمامة

احتفلت الجماهير الفرنسية الغفيرة مساء اليوم الأحد، بتأهل منتخب بلادها إلى دور الثمانية من كأس العالم 2022، المقام حاليًا في قطر حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

احتفالات الجماهير

جاءت احتفالات الجماهير الفرنسية بمحيط استاد الثمامة بعد فوز منتخب الديوك الكبير على منتخب بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتأهل للدور ربع النهائي من المونديال بمحيط استاد الثمامة.

انتهت، اليوم الأحد، مباراة منتخب فرنسا ضد بولندا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بفوز الديوك بثلاثة أهداف مقابل هدف وينتظر المنتخب الفرنسي الفائز من لقاء منتخبي السنغال وإنجلترا، الذي يقام في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.