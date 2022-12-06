لقطات لتدريبات الديوك قبل موجهة إنجلترا بدور الـ8

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أجرى لاعبو المنتخب الفرنسي، مساء أمس الاثنين، تدريبات قوية تحضيرًا لمواجهة إنجلترا في الدور ربع النهائي من كأس العالم، ورفع سقف التحدي في طريق الحفاظ على اللقب.
⭕️ جانب من تدريبات منتخب #فرنسا تحضيراً لمواجهة #انكلترا في الدور ربع النهائي ، ورفع سقف التحدي في طريق الحفاظ على اللقب.#استاد_الدوحة #قطر_2022 pic.twitter.com/mCMSY9HBjHقد يهمّك أيضاً
— استاد الدوحة (@staddoha) December 6, 2022
ويخوض المنتخب الفرنسي مواجهة قوية مساء يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 عندما يلتقي المنتخب الإنجليزي في مباراة قوية ومرتقبة.
ويواصل المنتخب الفرنسي عندما يلتقي إنجلترا، مساء السبت، مشواره نحو الحفاظ على لقب المونديال، حيث تغلب على نظيره منتخب بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16، وتأهل للدور الثمانية في اللقاء الذي أقيم على استاد الثمامة. وتسعى فرنسا للحفاظ على لقبها 2018.
بينما ضربت إنجلترا موعدًا مع فرنسا بربع نهائي مونديال 2022، عندما صعد المنتخب الإنجليزي إلى دور الثمانية من كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب السنغال في دور ثمن النهائي بثلاثية دون رد.