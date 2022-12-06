Icon

الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
تقام المباراة مساء السبت المقبل

لقطات لتدريبات الديوك قبل موجهة إنجلترا بدور الـ8

2022-12-06 الساعة 12:19
لقطات لتدريبات الديوك قبل موجهة إنجلترا بدور الـ8
المواطن - عاطف عبداللطيف

مواضيع ذات علاقة

أجرى لاعبو المنتخب الفرنسي، مساء أمس الاثنين، تدريبات قوية تحضيرًا لمواجهة إنجلترا في الدور ربع النهائي من كأس العالم، ورفع سقف التحدي في طريق الحفاظ على اللقب.

دور الـ8

ويخوض المنتخب الفرنسي مواجهة قوية مساء يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 عندما يلتقي المنتخب الإنجليزي في مباراة قوية ومرتقبة.

مشوار اللقب

ويواصل المنتخب الفرنسي عندما يلتقي إنجلترا، مساء السبت، مشواره نحو الحفاظ على لقب المونديال، حيث تغلب على نظيره منتخب بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16، وتأهل للدور الثمانية في اللقاء الذي أقيم على استاد الثمامة. وتسعى فرنسا للحفاظ على لقبها 2018.

بينما ضربت إنجلترا موعدًا مع فرنسا بربع نهائي مونديال 2022، عندما صعد المنتخب الإنجليزي إلى دور الثمانية من كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب السنغال في دور ثمن النهائي بثلاثية دون رد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...
السعودية اليوم

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...

السعودية اليوم
نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة
غرائب

نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة

غرائب
رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...
السعودية اليوم

رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...

السعودية اليوم
وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...
آخر الاخبار

وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...

آخر الاخبار
أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...
صحة وطب‎

أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...

السوق
اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...
كأس العالم

اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...

كأس العالم
محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ

آخر الاخبار