لقطات لمغادرة منتخب إنجلترا قطر

عرضت قناة الكاس القطرية، اليوم الأحد، لقطات لمغادرة المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم مقر إقامته في قطر عائدًا إلى بلاده بعد وداع المونديال عقب الخسارة أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 2-1 في دور الثمانية من كأس العالم 2022، أمس السبت.

خسارة إنجليزية

وكان المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم قد ودع منافسات كأس العالم، مساء أمس السبت، بعد خسارته أمام فرنسا التي تأهلت إلى نصف نهائي مونديال 2022.

ويستعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المغربي على استاد البيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.

مباراة مثيرة

وسجل اللاعب تشواميني هدف التقدم للمنتخب الفرنسي من تصويبة قوية في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول من مباراة أمس.

وواصل المنتخب الإنجليزي سعيه لإحراز هدف التعادل عبر اللاعب هاري كين ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الحارس الفرنسي هوجو لوريس، لينتهي الشوط الأول من مباراة إنجلترا ضد فرنسا بتقدم منتخب الديوك بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تحصل المنتخب الإنجليزي على ركلة جزاء نفذها المهاجم هاري كين بنجاح في الدقيقة الـ55.

ثم عاد أوليفيه جيرو وأحرز الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة الـ78 من ضربة رأسية، وعاد المنتخب الإنجليزي وتحصل على ركلة جزاء مجددًا، لكن هاري كين أهدرها بالدقيقة الـ85، لتنتهي المباراة بصعود فرنسا على حساب إنجلترا إلى دور الأربعة بمونديال 2022.