لقطات مروعة لتحطم طائرة أمريكية فوق بحيرة متجمدة

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بثت وسائل إعلام أمريكية لقطات مصورة لحادثة تحطم مرعبة لطائرة ذات محرك واحد سقطت في بحيرة صغيرة متجمدة في مدينة إيدجووتر.
وبحسب شبكة سي إن إن، فإن طائرة ذات محرك واحد سقطت في بحيرة صغيرة متجمدة بعد أن خرجت عن مدرج المطار، ولحسن الحظ كان يتواجد قاربا كاياك في منطقة قريبة من موقع تحطم طائرة بايبر ثابتة الجناحين.
وأفادت السلطات الأمريكية أن قاربي الكاياك ساعدا في إنقاذ الطيار الذي وجد نفسه عالقًا وسط مياه بحيرة بيردس كريك المتجمدة في مدينة إيدجووتر بولاية ماريلاند الأمريكية.