لقطات من أمطار الرياض وتوقعات باستمرارها للغد

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
رصدت “المواطن” لقطات من هطول الأمطار على مدينة الرياض، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها وفقًا للتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، استمرار الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الرياض حتى الساعة الـ 2 ظهرًا غدًا السبت.
وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، توقعات بسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على ” الأفلاج، السليل، ليلى، وادي الدواسر”، والتي بدأت منذ أمس الخميس وتستمر حتى الـ 2 ظهرًا غدًا السبت.
ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية وسيول.
وفي وقت سابق، أوضح التقرير الصادر من الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة، قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.