ماسك ينشر وثائق فضيحة كمبيوتر نجل بايدن

نشر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك وثائق بخصوص الوضع في تويتر بسبب فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن التي أعلن عنها قبل وقت قصير، اليوم السبت.

كمبيوتر نجل بايدن

وقام ماسك بعد وقت قصير من تهديده بنشر تغريدة صحفي تظهر رسالة بين مديرين بتويتر حول طلب حملة بايدن مراجعة التغريدات.

ونشر مالك تويتر الجديد، تغريدة الصحفي الأمريكي التي قال فيها إن تويتر انتهج خطوات غير عادية لمنع قصة كمبيوتر نجل بايدن.

إخفاء القصة

وقال ماسك: ما حدث مع قصة إخفاء تويتر لقصة هانتر بايدن سيتم نشره على تويتر في الساعة 5 مساء بالتوقيت الشرقي.

وأظهر استطلاع للرأي أن 66% من الأمريكيين يعتبرون أن الكمبيوتر الخاص بهانتر بايدن قصة مهمة، وأن والده الرئيس جو بايدن قد يكون متورطاً شخصياً بطريقة ما في تعاملات نجله التجارية.

استغلال نفوذ

وتعود هذه القضية إلى منتصف أكتوبر 2020، حين نشرت صحيفة نيويورك بوست، قبل أسابيع معدودة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقريرًا عن بيانات مثيرة للتساؤلات عثر عليها في الكمبيوتر المحمول الذي نسيه هانتر بايدن في أبريل 2019 في ورشة إصلاح في مدينة ديلاوير.

وبين البيانات الأخرى، عثر في هذا الحاسوب، وفقًا للتقرير، على عدد كبير من الرسائل الإلكترونية وصور ووثائق مالية تبادلها هانتر مع عائلته وشركائه، وهي تسلط الضوء على كيفية استخدام نجل جو بايدن نفوذه السياسي في ممارسة أعمال في دول أخرى، خصوصا أوكرانيا والصين.

أدلة كافية

وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي أدلة كافية لاتهام هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بارتكاب جرائم ضريبية والإدلاء ببيانات كاذبة لشراء سلاح.

ويخضع هانتر لتحقيقات فيدرالية منذ عام 2018. وأصبح قرار توجيه اتهامات جنائية الآن من سلطة المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير.

رد محامي هانتر

وقال محامي هانتر إنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين المسؤولين الفيدراليين، ونفى مرارًا أي مخالفة للقانون.