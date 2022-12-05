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علاقات قوية وثيقة مع موسكو

ماكرون: لا نسعى لتدمير روسيا

2022-12-05 الساعة 9:46
ماكرون: لا نسعى لتدمير روسيا
المواطن - متابعة

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده والدول الغربية الأخرى لا تسعى إلى تدمير روسيا.

استياء بوتين

ورد ماكرون، في حوار مع قناة CBS التلفزيونية، على سؤال ماذا رأيت في عيني بوتين حينما قابلته آخر مرة؟، قائلًا: وجدت شيئًا ما يشبه الاستياء من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فروسيا تعتقد أن الدول الغربية تسعى جاهدة لتدميرها.

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وأضاف ماكرون: لا أعتقد أن هذا هو هدفنا. لم يكن لدينا مثل هذا التطلع في فرنسا. علاوة على ذلك، لدينا علاقات وثيقة للغاية من وجهة نظر ثقافية وتاريخية. وقد احترمنا دائمًا شعب روسيا.

محادثات

وأشار ماكرون إلى أنه أجرى، الكثير من المحادثات مع نظيره الروسي وكان البعض منها يستمر لفترة طويلة.

ووفقًا له خلال هذه المحادثات، كان هناك فهم واضح بأن الروس شعب عظيم له تاريخ عظيم.

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