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في نصف نهائي مونديال 2022

ماكرون يحضر مباراة فرنسا والمغرب

2022-12-11 الساعة 12:59
ماكرون يحضر مباراة فرنسا والمغرب
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا – كاستيرا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيدعم منتخب الديوك من المدرجات في مواجهة المغرب.

ماكرون يحضر المباراة

وأوضحت وزيرة الرياضة الفرنسية، أن ماكرون سيتوجه، يوم الأربعاء المقبل، إلى قطر، من أجل حضور مباراة فرنسا والمغرب في كأس العالم، وذلك وفقًا لحساب العربية عاجل الرسمي على “تويتر”.

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ويحرص ماكرون على متابعة مباريات منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، كما جذب الأنظار بتوقعاته لصحيفة “لوباريزيان”، لنتيجة مباراة بولندا في الدور ثمن النهائي؛ ومحرزي الأهداف.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

مباراة فرنسا والمغرب

ويستعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المغربي على استاد البيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.

منتخب فرنسا في مونديال 2022
لاعبو فرنسا – المصدر @fifaworldcup_ar

وكانت فرنسا قد تأهلت إلى نصف نهائي مونديال 2022 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم بعد التغلب على البرتغال بهدف دون رد.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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