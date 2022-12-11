ماكرون يحضر مباراة فرنسا والمغرب

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أكدت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا – كاستيرا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيدعم منتخب الديوك من المدرجات في مواجهة المغرب.
وأوضحت وزيرة الرياضة الفرنسية، أن ماكرون سيتوجه، يوم الأربعاء المقبل، إلى قطر، من أجل حضور مباراة فرنسا والمغرب في كأس العالم، وذلك وفقًا لحساب العربية عاجل الرسمي على “تويتر”.
ويحرص ماكرون على متابعة مباريات منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، كما جذب الأنظار بتوقعاته لصحيفة “لوباريزيان”، لنتيجة مباراة بولندا في الدور ثمن النهائي؛ ومحرزي الأهداف.
ويستعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المغربي على استاد البيت، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.
وكانت فرنسا قد تأهلت إلى نصف نهائي مونديال 2022 بعد الفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم بعد التغلب على البرتغال بهدف دون رد.