مبابي عن استفزازات حارس الأرجنتين: لا أملك طاقة لإهدارها

رفض الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب فرنسا، التعليق على تصرفات الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بعد سخرية الأخير من الأول، عقب فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 الذي أُقيم في قطر.

وكان الحارس إيميليانو مارتينيز تعمد رفع صور لـ مبابي وهو يسخر منه أثناء احتفاله مع مواطني بلاده في الأرجنتين بعد التتويج بالمونديال.

تعليق مبابي

ورد لاعب باريس سان جيرمان على تصرف الحارس الأرجنتيني قائلًا: ” ما فعله ليس مشكلتي؟، ليس لدي طاقة لأهدرها على هذه الأمور غير المفيدة”.

وتابع لاعب باريس سان جيرمان: ” الفريق لا علاقة له بالمنتخب الوطني، صحيح أنني أشعر بالحزن، بعد خسارة لقب كأس العالم، لكن العقلية الاحترافية تُحتم علي التركيز مع باريس سان جيرمان للفوز بكل بطولة ممكنة في الموسم الحالي”.

وفي مساء أمس، عزز نادي باريس سان جيرمان من صدارته للدوري الفرنسي، بفوز بشق الأنفس على ضيفه نادي ستراسبورج بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ16 من عمر البطولة.

وبدأ الفريق الباريسي المباراة ضاغطًا بقوة، ليُحرز الهدف الأول عبر مدافعه البرازيلي ماركينيوس من ضربة رأسية في الدقيقة الـ14.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الفريق الباريسي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أحرز ماركينيوس لاعب سان جيرمان هدف التعادل لنادي ستراسبورج بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ52.

وشهدت الدقيقة الـ62 طرد البرازيلي نيمار بعد حصوله على إنذارين.

وتحصل سان جيرمان على ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي بنجاح في الدقيقة الـ94.

وأصبح رصيد سان جيرمان بعد الفوز 44 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 11 نقطة في المركز الـ19 “قبل الأخير”.