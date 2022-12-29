Icon

توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت Icon النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
إيميليانو مارتينيز سخر من مبابي بعد المونديال

مبابي عن استفزازات حارس الأرجنتين: لا أملك طاقة لإهدارها

2022-12-29 الساعة 7:37
مبابي عن استفزازات حارس الأرجنتين: لا أملك طاقة لإهدارها
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

رفض الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب فرنسا، التعليق على تصرفات الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بعد سخرية الأخير من الأول، عقب فوز الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 الذي أُقيم في قطر.

وكان الحارس إيميليانو مارتينيز تعمد رفع صور لـ مبابي وهو يسخر منه أثناء احتفاله مع مواطني بلاده في الأرجنتين بعد التتويج بالمونديال.

قد يهمّك أيضاً
Img

5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

Img

توفيت منذ عامين ومستشفى بجدة يطالبها بدفع 62 ألف ريال

تعليق مبابي

ورد لاعب باريس سان جيرمان على تصرف الحارس الأرجنتيني قائلًا: ” ما فعله ليس مشكلتي؟، ليس لدي طاقة لأهدرها على هذه الأمور غير المفيدة”.

وتابع لاعب باريس سان جيرمان: ” الفريق لا علاقة له بالمنتخب الوطني، صحيح أنني أشعر بالحزن، بعد خسارة لقب كأس العالم، لكن العقلية الاحترافية تُحتم علي التركيز مع باريس سان جيرمان للفوز بكل بطولة ممكنة في الموسم الحالي”.

وفي مساء أمس، عزز نادي باريس سان جيرمان من صدارته للدوري الفرنسي، بفوز بشق الأنفس على ضيفه نادي ستراسبورج بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ16 من عمر البطولة.

إيميليانو مارتينيز وكيليان مبابي وميسي

وبدأ الفريق الباريسي المباراة ضاغطًا بقوة، ليُحرز الهدف الأول عبر مدافعه البرازيلي ماركينيوس من ضربة رأسية في الدقيقة الـ14.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الفريق الباريسي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أحرز ماركينيوس لاعب سان جيرمان هدف التعادل لنادي ستراسبورج بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ52.

وشهدت الدقيقة الـ62 طرد البرازيلي نيمار بعد حصوله على إنذارين.

وتحصل سان جيرمان على ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي بنجاح في الدقيقة الـ94.

وأصبح رصيد سان جيرمان بعد الفوز 44 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 11 نقطة في المركز الـ19 “قبل الأخير”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن

وظائف
ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب
العالم

ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب

العالم
سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق
السعودية اليوم

سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16
الرياضة

التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16

الرياضة
المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...
أخبار رئيسية

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...
السعودية اليوم

حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...

السعودية اليوم
الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة
مشاهير

الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة

مشاهير
الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...

السعودية اليوم