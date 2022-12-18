مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

نجح الفرنسي كيليان مبابي في إنقاذ حظوظ منتخب بلاده في نهائي كأس العالم بتسجيل هدفين خلال دقيقتين.

وسجل نجم باريس سان جيرمان الهدف الأول في الدقيقة الـ80 من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني من تصويبة قوية بالدقيقة الـ82، ليُربك حسابات المنتخب الأرجنتيني.