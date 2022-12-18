مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

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نجح الفرنسي كيليان مبابي في إنقاذ حظوظ منتخب بلاده في نهائي كأس العالم بتسجيل هدفين خلال دقيقتين.
مبابي يقلص الفارق لمنتخب فرنسا أمام #الأرجنتين ويسجل هدف من ركلة جزاء#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 #FRA | #ARG pic.twitter.com/WskdHqTDqhقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
وسجل نجم باريس سان جيرمان الهدف الأول في الدقيقة الـ80 من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني من تصويبة قوية بالدقيقة الـ82، ليُربك حسابات المنتخب الأرجنتيني.
المباراة تشتعل.. عودة #فرنسا للمباراة بهدف التعادل 2-2 مع #الأرجنتين عن طريق #مبابي#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022#FRA | #ARG pic.twitter.com/terKFaF1W9
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022