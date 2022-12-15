مباراة الأرجنتين وفرنسا تشعل صراع الهدافين

تشهد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 منافسة خاصة بين نجمي المنتخبين ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

الأرجنتين وفرنسا في النهائي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 على استاد لوسيل، يوم الأحد المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

وكان منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على نظيره الكرواتي بثلاثة أهداف دون رد، فيما تجاوزت فرنسا عقبة المغرب بثنائية نظيفة.

منافسة بين ميسي ومبابي

ويدخل ميسي ومبابي مباراة الأرجنتين وفرنسا بهدف مواصلة التألق، وقيادة بلاده لحصد لقب كأس العالم 2022، كما يطمح كل منهما لتسجيل هدف، لحسم لقب هداف النسخة الحالية لصالحه.

وقبل مباراة الأرجنتين وفرنسا، يتصدر ميسي ومبابي قائمة هدافي كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف لكل منهما، فيما نجح نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أوليفيه جيرو في تسجيل 4 أهداف، بالتساوي مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

معايير الفوز بجائزة الهداف

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد كشف عن معايير الفوز بجائزة هداف كأس العالم 2022 في حالة تساوي لاعبان، حيث سيتم منحها لصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة.

وفي حالة تساوي أكثر لاعبان أو أكثر، سيتم منح جائزة هداف كأس العالم 2022 للاعب الذي شارك في أقل عدد من الدقائق، كما سيتم منح الحذاء الفضي والبرونزي لثاني وثالث أفضل الهدافين.