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مبتعث سعودي يبعث رسالة فنية لمرضى التوحد والمكتئبين

2022-12-14 الساعة 1:54
مبتعث سعودي يبعث رسالة فنية لمرضى التوحد والمكتئبين
المواطن - فريق التحرير

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اختارت جامعة هوارد الأمريكية المبتعث السعودي أحمد القادري للمشاركة في معرض “مستقبل العاصمة الفني” بواشنطن؛ لتميز لوحاته وأسلوبه الفني البديع، حيث شارك بـ 4 أعمال فنية تحت عنوان التصوير المفاهيمي.

التصوير المفاهيمي

ونقلت قناة العربية، عن القادري، سعادته باختيار لوحاته، مشيرًا إلى أنها فرصة عظيمة استغلها لإظهار تاريخ وفن الوطن العربي.

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وأضاف: أشعر بالفخر بالمشاركة كوني السعودي والعربي الوحيد الذي وقع عليه الاختيار في هذا المعرض بواشنطن.

وأضاف القادري: شاركت بلوحات من التصوير الفوتوغرافي الذي ينقل الفنان من خلاله قصة أو رواية بواسطة الصورة الملتقطة، إذ يكون هناك معانٍ مختلفة خلف كل صورة، وهذا الفن هو أحد أقسام الفن المعاصر، فكل جزء في الصورة يكون له معنى.

سيكولوجية تعبيرية

أوضح الفنان أحمد القادري أن جميع أعماله الفنية هي عبارة عن سيكولوجية تعبيرية، حيث اتخذ من عناصر السماء جزءًا من كل أعماله الفنية، والتعبير عن حالته السيكولوجية، وكيف من الممكن أن تكون أعماله حافزًا لكل من يمر بأوقات صعبة في حياته.

وتابع: من خلال دراستي في الفنون الجميلة بإحدى أكبر الجامعات الأمريكية بالعاصمة واشنطن، تعلمت الكثير، مما جعل مشرفي يشجعني على المشاركة في المسابقات الفنية، والذي قام بعرض أعمالي على لجان المعرض، والذي دائمًا ما تعجبه أعمالي نظير لمساتي العربية على اللوحات.

البداية

لفت أحمد إلى بداياته مع الفن منذ الصغر، ففي المرحلة المتوسطة درس على يد متخصص في الفنون، وزاد عشقه لمجال الفن، واتخذ قرار المواصلة في الجامعة على تخصص الفنون على الرغم من أن أغلب التخصصات الأخرى كانت متاحة لكن رغبته وحبه للفن هما من حدد مصيره، فهو يشعر أن الفن هو عمله ومستقبله وحياته.

رسالة فنية

وأشار بقوله: رسالتي الفنية أن يدرك العالم أجمع أن الفن لغة مشتركة ونستطيع التخاطب مع كل البشر بواسطته، فهي فرصة لنا لمساعدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة كمرضى التوحد أو المكتئبين، أو حتى المغتربين الذين يشعرون بالحنين للوطن.

 

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