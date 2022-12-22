Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع تأهيل 300 ألف هكتار من المراعي

مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون شتلة

2022-12-22 الساعة 4:38
مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون شتلة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بدأ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إطلاق أعمال إنشاء مجمع المشاتل الرعوية والبرية على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع بمقره في منطقة الجوف؛ حيث يتكون المجمع من 28 وحدة تستهدف إنتاج ما يزيد على 15 مليون شتلة سنويًّا، ومستودع لحفظ المواد الأولية، إضافة إلى منطقة تجهيز الإنتاج، ومنطقة التحميل.

مراحل التنفيذ

ويخطط المركز لتنفيذ المجمع على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منها إنشاء تسع وحدات على مساحة 32 ألف متر مربع، والمرحلة الأخرى 19 وحدة على مساحة 68 ألف متر مربع، ويشمل الإنتاج نباتات الروثة والرغل والضمران والأرطى والغضا والشيح والقيصوم والعرفج والسدر والطلح والسمر والأثل؛ حيث يستهدف الإنتاج تأهيل 300 ألف هكتار من أراضي المراعي حتى عام 2030.

ويعمل المركز ضمن جهوده لتنمية الغطاء النباتي على إنشاء وتطوير المشاتل، التي تعزز حاجة مشاريع التشجير الحالية للمركز بزراعة وإنتاج الشتلات في مواقع مشروعاته القائمة في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى تلبية متطلبات الشركاء وحملات التشجير والأفراد، عبر تأمين الاحتياجات المستقبلية من النباتات المحلية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

مشروعات إنشاء المشاتل

وتندرج مشروعات إنشاء المشاتل وإنتاج الأشجار والشجيرات عمومًا ضمن سلسلة من العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز؛ لتعزيز التعاون والتكامل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية وبيوت الخبرة العالمية؛ لاستقطاب الخبرات النوعية والتجارب الناجحة عالميًّا، والتقنيات والتطبيقات المميزة في مجال التشجير، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها لتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي وتأهيل مواقعه، التي تشمل الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية؛ للحد من التصحر والجفاف وزحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية.

يذكر أن المركز قد وقَّع سبتمبر الماضي ثمانية عقود لإنتاج نحو 19 مليون شتلة، لتلبية حاجات الشركاء وحملات التشجير والأفراد من النباتات المحلية؛ حيث تضمنت 30 نوعًا من الأشجار والشجيرات البرية في 15 موقعًا، توزعت على مناطق مختلفة حول المملكة، وذلك استمرارًا لجهوده في أعمال الإنتاج والتشجير، والتوسع في زيادة المساحات الخضراء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية