محمد البراهيم نائبًا لرئيس غرفة فض المنازعات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، عن تعيين محمد بن عبدالرحمن البراهيم نائبًا لرئيس غرفة فض المنازعات.

ونشر اتحاد القدم بيانًا عبر حسابه في “تويتر” جاء كالتالي: “قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين الأستاذ محمد بن عبدالرحمن البراهيم نائبًا لرئيس غرفة فض المنازعات”.

وأضاف البيان: “وجاء تعيين البراهيم وفقًا لصلاحيات مجلس الإدارة في المادة الخامسة والثلاثين الفقرة (24) من النظام الأساسي، على أن تتم المصادقة على التعيين من أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع الجمعية العمومية المقبل”.

نبذة عن محمد البراهيم

ويحمل محمد البراهيم شهادة البكالوريوس في القانون من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود (2008)، ودرجة الماجستير في قانون تمويل الشركات من كلية الحقوق بجامعة ويستمنستر في بريطانيا، كما يتمتع بخبرة قانونية تصل لقرابة العشر سنوات حيث بدأ مزاولة مهنة المحاماة من عام 2014 وساهم في إعداد اللوائح الداخلية والتنفيذية لعدد من الكيانات.