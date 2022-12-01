محمد العتيبي يشارك في بطولة مستر أولمبيا

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يستعد البطل السعودي محمد العتيبي للمشاركة في بطولتي مستر أولمبيا “Mr. Olympia”، و NPC National Championshipsخلال شهر ديسمبر الجاري.
ويُشارك العتيبي في بطولة NPC National Championships التي ستُقام في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا خلال الفترة من 3 لـ4 ديسمبر.
كما يُشارك محمد العتيبي في بطولة مستر أولمبيا التي ستُقام في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 14 لـ15 ديسمبر.
ويمثل العتيبي، الاتحاد السعودي لكمال الأجسام في هذه البطولات العالمية؛ التي تضم أبطالاً من مختلف أنحاء العالم.
وأنهى العتيبي استعداداته اللازمة، من أجل الظهور بشكل مشرف في البطولتين، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للمنافسة؛ وإنهاء المسابقة في مركز متقدم.