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محمد العتيبي يشارك في بطولة مستر أولمبيا

2022-12-01 الساعة 2:59
محمد العتيبي يشارك في بطولة مستر أولمبيا
المواطن - الرياض

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يستعد البطل السعودي محمد العتيبي للمشاركة في بطولتي مستر أولمبيا “Mr. Olympia”، و NPC National Championshipsخلال شهر ديسمبر الجاري.

محمد العتيبي يُشارك في بطولتين

ويُشارك العتيبي في بطولة NPC National Championships التي ستُقام في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا خلال الفترة من 3 لـ4 ديسمبر.

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محمد العتيبي
جانب من تدريبات العتيبي

كما يُشارك محمد العتيبي في بطولة مستر أولمبيا التي ستُقام في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 14 لـ15 ديسمبر.

ويمثل العتيبي، الاتحاد السعودي لكمال الأجسام في هذه البطولات العالمية؛ التي تضم أبطالاً من مختلف أنحاء العالم.

محمد العتيبي
جانب من تدريبات العتيبي

الظهور المشرف

وأنهى العتيبي استعداداته اللازمة، من أجل الظهور بشكل مشرف في البطولتين، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للمنافسة؛ وإنهاء المسابقة في مركز متقدم.

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