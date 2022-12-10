محمد بن راشد: لا صوت يعلو فوق المغرب في كأس العالم

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وجه نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء اليوم السبت، التهنئة للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم بعد تأهله إلى دور الأربعة من كأس العالم قطر 2022، بعد فوز منتخب أسود الأطلس بنتيجة 1-0 على منتخب البرتغال بهدف أحرزه يوسف النصيري برأسية رائعة عند الدقيقة 42 من زمن المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب الثمامة بكأس العالم.
هدف المغرب "42": المغرب 1-0 البرتغال .. #كأس_العالم_FIFA #قطر2022
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— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم السبت: لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم.. مبروك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب.
حقق المنتخب المغربي، مساء اليوم السبت، نصرًا كرويًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الكرة العربية، بعدما صعد لأول مرة كأول منتخب عربي إلى دور الأربعة من مونديال كأس العالم قطر 2022.
ويُعد تأهل أسود الأطلس إلى الدور نصف النهائي هو الأول من نوعه للمنتخبات العربية في تاريخ بطولة كأس العالم.
وانتهت مواجهة أسود الأطلس والبرتغال على ملعب استاد الثمامة مساء اليوم، بصعود المغرب إلى دور الأربعة من مونديال قطر 2022، بعد رأسية يوسف النصيري الرائعة بآخر الشوط الأول في مرمى كوستا، ليكتب أسود الأطلس تاريخًا جديدًا للكرة للعربية بالصعود إلى المربع الذهبي من المونديال لأول مرة.
فاز المغرب وتأهل في دور الـ16 بعدما أقصى المنتخب الإسباني العنيد بركلات الترجيح، إثر انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل ليحتكما إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء ويتأهل المغرب بعد تألق الحارس ياسين بونو في التصدي لضربات الجزاء.
وكان المنتخب المغربي تأهل لدور ربع النهائي بعبور منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).