Icon

معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط Icon ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح Icon ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية Icon الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال Icon سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة Icon السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال Icon بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين Icon الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير
براءة من تهمة سب وقذف

محمد رمضان يخسر قضيته أمام عمرو أديب

2022-12-08 الساعة 1:40
محمد رمضان يخسر قضيته أمام عمرو أديب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حكمًا ببراءة الإعلامي المصري عمرو أديب من سب وقذف الممثل محمد رمضان، عبر برنامجه الحكاية.

دعوى قضائية

جاء ذلك، بعد دعوى قضائية أقامها محمد رمضان ضد عمرو أديب، الذي حمل الممثل الشهير في برنامجه المسؤولية المباشرة عن وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، بعد أن تسبب في وقفه عن العمل مدى الحياة، بسبب صورة في مقصورة القيادة جمعت رمضان بالطيار.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط مقيم يمني نقل 3 مخالفين في ضمد

Img

سالم الدوسري قد يغيب لـ3 أسابيع

وفي هذا الشأن، أشار طارق جميل سعيد محامي عمرو أديب، إلى أن محامي رمضان ذكر خلال أحد البرامج التلفزيونية أن موكله عمرو أديب متهم وعليه 10 آلاف جنيه غرامة، وبالتالي تداولت الكثير من المواقع هذا الكلام العاري عن الصحة، والصحيح أن رمضان هو الذي صدر ضده الحكم، وقدم محاميه استئنافًا عليه، وسيتم تحديد يوم 20 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، وفق ما نقله موقع ET بالعربي.

براءة

وجاء في حكم المحكمة أن العبارات والألفاظ التي أوردها المدعى بالحق المدني بصحيفة دعواه، والتي وردت على لسان المتهم، لم يتوافر بها انصراف قصد المتهم إلى سب أو قذف المدعي بالحق المدني.

وتابعت المحكمة: إن المتهم يرى أحقيته في مقاضاة المدعي بالحق المدني حسبما هو ثابت بالعبارات، ولم تحتوِ على توجيه قذف أو سب صريح ومباشر من المتهم في حق المدعي بالحق المدني، الأمر الذي تنتفي معه، وتنتهي معه المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي فيما قضى فيه بإدانة المتهم، والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملًا بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى نحو ما حكمت المحكمة حضوريًا قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه.

تهمة تشهير

يذكر أن محامي النجم المثير للجدل، كان قد تقدم بدعوى ضد الإعلامي عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، مطالبًا بتعويض مالي قيمته 100 ألف جنيه.

كما تقدم الإعلامي ببلاغات سابقة ضد الفنان محمد رمضان، بتهمة التراشق والتطاول الذي تم من جانب رمضان والسخرية منه في فيديوهات على صفحته عبر مواقع التواصل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...
محمد بن سلمان

محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان...

محمد بن سلمان
بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق
السعودية اليوم

بروق وأمطار وغيوم بـ 6 مناطق

السعودية اليوم
الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...
حصاد اليوم

الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا...

حصاد اليوم
ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة
آخر الاخبار

ميسي: أي مواجهة بالمونديال ستكون معقدة

آخر الاخبار
استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...
السعودية اليوم

استئصال ورم سريع الانتشار من فك مريضة...

السعودية اليوم
محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...
السعودية اليوم

محافظ مرات يطلق حملة “عليكم بسنّتي” ضمن...

السعودية اليوم
أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...
غرائب

أفعى تسحب طفلًا إلى بركة السباحة ووالده...

غرائب
طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما
السعودية اليوم

طاقات إبداعية انطلقت في مضمار سباق السينما

السعودية اليوم