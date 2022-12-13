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مصنف ضمن أفضل 100 موقع جيولوجي في العالم

مخيم بركان خيبر وجهة سياحية لعشاق المغامرة

2022-12-13 الساعة 4:47
مخيم بركان خيبر وجهة سياحية لعشاق المغامرة
المواطن - واس

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يستضيف مخيم بركان خيبر الذي عملت على إنشائه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، زواره من عشاق المغامرة والاستكشاف، لتجربة التخييم بين الصخور البركانية في حرّة خيبر، والتي تجمع عدداً من البراكين الخامدة منذ آلاف السنين.

ويتميز المخيم بقربه من جبل القِدر البركاني، والذي تم تصنيفه موخراً ضمن أفضل 100 موقع جيولوجي من الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية “IUGS” ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

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مخيم بركان خيبر

تصميم متناغم

وصمم المخيم الذي يتكون على عدد من الوحدات ومرفقاتها بشكل يتناغم مع التضاريس البركانية المحيطة، دون المساس بالطبيعة، ليتيح للزوار الاستمتاع ببرامج المخيم التي تتضمن جولات استكشافية، والجلوس على ضوء الحطب، والشواء، وممارسة رياضة المشي وتسلق الجبال البركانية مع توفير كل متطلبات الأمن والسلامة.

ويشرف على المشروع عدد من الكوادر السعودية المؤهلة.

مخيم بركان خيبر

تجربة فريدة

وفي هذا السياق، قال المشرف على المشروع فيصل القرني خلال حديثه لوكالة الأنباء السعودية “واس”، إن مخيم بركان خيبر يقدم تجربة ترفيهية مختلفة وفريدة من نوعها كونه مخيماً يقع وسط أكبر الحرات البركانية في المملكة، الأمر الذي جعله محطّ أنظار عشاق المغامرة والمستكشفين، والباحثين، والهواة، والمتنزهين على مستوى العالم.

وبيّن القرني أن مشروع مخيم بركان خيبر أصبح متاحًا للجميع ويمكنهم تحديد الأيام والتواريخ، والحجز الإلكتروني، متمنياً للجميع قضاء أوقات سعيدة مليئة بالمتعة والفائدة.

مخيم بركان خيبر مخيم بركان خيبر

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