مدارس محايل عسير تبدأ الاختبارات المعيارية غدًا

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أعلنت إدارة تعليم محافظة محايل عسير، عن انطلاق الاختبارات المعيارية في مادتي العلوم والرياضيات لطلاب وطالبات الصفين “الرابع الابتدائي والثاني متوسط”، غدًا الثلاثاء.
وقالت الإدارة عبر حسابها بموقع “تويتر” “الاختبار “المعياري السادس” لطلاب وطالبات الصفين الرابع الابتدائي والثاني متوسط في مادتي العلوم والرياضيات غدًا الثلاثاء”.
وأضافت أن هذا الاختبار ينفذ إلكترونيًا عبر “منصة مدرستي”، حيث يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا ويستمر لمدة 24 ساعة.
ولفتت إلى أن مدة الاختبار تستغرق 60 دقيقة تبدأ من دخول الطالب، ويمكن الانتهاء بعد مُضي 30 دقيقة.
وتأتي الاختبارات المعيارية انطلاقًا من حرص المملكة على المشاركة في الدراسات التقويمية بمختلف أنواعها ممثلة في وزارة التعليم ومن بينها برنامج الاختبارات المعيارية في مناهج العلوم والرياضيات وذلك لارتباطها المباشر بتقويم نواتج التعلم مع المقارنة المعيارية بين الدول.
كما تأتي بهدف تحسين الأنظمة التعليمية وعوامل التأثير فيها، من خلال العديد من البيانات والنتائج الداعمة لقياس مستوى التعليم ومدى التقدم فيه.