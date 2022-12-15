مدربة للرجال: وفروا وقتًا للأسرة بجانب العمل

الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع
دعت مستشارة ومدربة جودة الحياة الفردية وجودة المشاريع نادية المزيني، الرجال إلى الحرص على توفير وقت للراحة وللأسرة بجانب وقت العمل.
وأردفت المزيني، في تصريحات لبرنامج سيدتي الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن الله خلقنا للسعي ولكن لابد من الحصول على قسط من الراحة.
وقالت مستشارة ومدربة جودة الحياة الفردية وجودة المشاريع: لابد من التوازن ومعرفة متى تعمل ومتى تأخذ راحة ومتى تكون مع أسرتك، مشيرة إلى أن مقولة لا يوجد وقت غير صحيحة، وذلك بدليل وجود قادة في المجتمع ناجحين مع أسرهم.