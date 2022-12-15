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يجب الحصول على قسط من الراحة

مدربة للرجال: وفروا وقتًا للأسرة بجانب العمل

2022-12-15 الساعة 9:23
مدربة للرجال: وفروا وقتًا للأسرة بجانب العمل
المواطن - فريق التحرير

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دعت مستشارة ومدربة جودة الحياة الفردية وجودة المشاريع نادية المزيني، الرجال إلى الحرص على توفير وقت للراحة وللأسرة بجانب وقت العمل.

قسط من الراحة

وأردفت المزيني، في تصريحات لبرنامج سيدتي الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن الله خلقنا للسعي ولكن لابد من الحصول على قسط من الراحة.

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وقالت مستشارة ومدربة جودة الحياة الفردية وجودة المشاريع: لابد من التوازن ومعرفة متى تعمل ومتى تأخذ راحة ومتى تكون مع أسرتك، مشيرة إلى أن مقولة لا يوجد وقت غير صحيحة، وذلك بدليل وجود قادة في المجتمع ناجحين مع أسرهم.

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