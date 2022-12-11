مدرب المغرب: لم نتأهل بالحظ

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أوضح المغربي وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس أن تأهل فريقه لنصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر ليس حظًا أو من قبيل الصدفة.
وقال الركراكي بعد الفوز على البرتغال في دور الثمانية: “فوزنا وتأهلنا ليس بالحظ، ربما هناك منتخبات أفضل منّا في الناحية الفنية، لكننا مميزون في اللعب بالقلب وإظهار روح الانتصار”.
وأضاف مدرب أسود الأطلس: “منتخبي يُسبب المشاكل للفرق المنافسة ودخلنا التاريخ وجعلنا القارة الإفريقية متواجدة في دور الـ4 في المونديال”.
وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” بتأهل منتخب أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.
وقال الفيفا عن تأهل أسود الأطلس: ” تأهل الأسود لنصف نهائي كأس العالم هو نصر لكل العرب”.
وكان لاعبو منتخب أسود الأطلس حرصوا على الاحتفال مع الجماهير المغربية والعربية، وذلك بعد تأهل أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم.
وكان منتخب أسود الأطلس تأهل إلى نصف نهائي المونديال بعد إقصائه لمنتخب البرتغال بالفوز عليه بهدف دون رد سجله المهاجم يوسف النصيري.
واحتفل اللاعبون في أرضية الملعب مع الجماهير التي كانت حاضرة في المدرجات مع احتفالهم في غرفة خلع الملابس بطريقة لافتة للأنظار.
كما حرصت الجماهير العربية والمغربية على الاحتفال بتأهل أسود الأطلس لدور نصف النهائي في إنجاز يتحقق لأول مرة في تاريخ الكرة العربية والإفريقية منذ بداية بطولات كأس العالم في عام 1930 في الأوروجواي.
ويستعد منتخب أسود الأطلس لمواجهة فرنسا مساء الأربعاء المقبل في دور الـ4 في المونديال.