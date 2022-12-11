مدرب المغرب: لم نتأهل بالحظ

أوضح المغربي وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس أن تأهل فريقه لنصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر ليس حظًا أو من قبيل الصدفة.

وقال الركراكي بعد الفوز على البرتغال في دور الثمانية: “فوزنا وتأهلنا ليس بالحظ، ربما هناك منتخبات أفضل منّا في الناحية الفنية، لكننا مميزون في اللعب بالقلب وإظهار روح الانتصار”.

وأضاف مدرب أسود الأطلس: “منتخبي يُسبب المشاكل للفرق المنافسة ودخلنا التاريخ وجعلنا القارة الإفريقية متواجدة في دور الـ4 في المونديال”.

المغرب تُبدع

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” بتأهل منتخب أسود الأطلس إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

وقال الفيفا عن تأهل أسود الأطلس: ” تأهل الأسود لنصف نهائي كأس العالم هو نصر لكل العرب”.